Omnisport

Boxe : Yoka annonce la date de son prochain combat !

Publié le 21 février 2020 à 20h35 par A.C.

Tony Yoka, champion olympique 2016, s’est exprimé au sujet de son prochain combat.

Tout le monde parle de la grande revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury, mais l’année 2020 pourrait également être cruciale pour Tony Yoka ! Le Français a en effet annoncé vouloir rejoindre le top mondial cette année, rejoignant les grandes pointures de la catégorie poids lourds. Le mystère entourait toutefois son prochain combat…

Le 14 mars au Madison Square Garden pour Tony Yoka

Jusqu’à maintenant ! Via son compte Twitter, Tony Yoka a en effet annoncé la date de son prochain combat… qui se tiendra au Madison Square Garden de New York. « Il est temps d’écrire une nouvelle page de ma carrière, celle-ci se fera désormais sur deux continents » a écrit le boxeur français. « Mon prochain combat est prévu pour le 14 mars au Madison Square Garden de New York ». On ne connaît toutefois pas encore l’identité de son prochain adversaire.