Nantes Rezé Métropole Volley : « On veut s’installer durablement dans le Top 5 de Ligue A ! »

Publié le 20 février 2020 à 20h11 par La rédaction mis à jour le 21 février 2020 à 9h23

Au cœur d’une saison pleine de sourire, le Nantes Rezé Métropole Volley a organisé une journée exceptionnelle en amont de son match contre Toulouse, dernière rencontre de la 21e journée de Ligue A. Forum de recrutement par Airbus, présentation du VTE par Bpifrance : l’écurie nantaise veut changer de braquet et le dit aussi haut que fort.

Confortablement installé dans le Top 5 de Ligue A, le Nantes Rezé Métropole Volley s’autorise plus que jamais à rêver. « En début de saison, lorsqu’il a été question de présenter les objectifs, on a indiqué qu’on souhaitait retrouver les play-offs pour la huitième fois , raconte Christophe Guegan, co-président du club. Mais on s’est permis d’ajouter que nous avions aussi l’intention d’avoir un esprit européen plus prononcé… C’est plus que jamais notre ambition. Nous voulons jouer les play-offs avec une connotation européenne parce que nos joueurs sont sollicités et que nous devons leur proposer ce type de challenge pour pouvoir les conserver. On veut s’installer dans le Top 5 de Ligue A de manière durable ». De l’ambition sur le coin des lèvres, c’est clairement ce qui transpire et anime le NRMV depuis plusieurs mois.

Airbus et Bpifrance à l’honneur !

Pour sa dixième saison consécutive en Ligue A, le Nantes Rezé Métropole Volley a le regard gorgé d'envie. Celle de partir à l'attaque des géants et de grandir comme jamais. A l'image de ce jeudi 20 février et de la journée organisée par le duo présidentiel formé par Thierry Rose et Christophe Guegan. Le NRMV a en effet renouvelé l'expérience de promouvoir le Volley et d'y convier le monde bouillonnant de l'entreprise. Dans un forum du recrutement haut en couleur, Airbus a pu présenter au grand public des stands de réalité virtuelle et ses usines de demain. La firme d'aéronautique cible un recrutement important avec 150 postes à pourvoir et 120 stages de longue durée. Bpifrance, toujours très présente dans les territoires, a profité de l'occasion pour présenter son fameux VTE : le Volontariat Territorial en Entreprise. L'opportunité unique pour les entreprises d'être accompagnées dans le recrutement de jeunes talents et de leur confier des postes à responsabilités.

« Ce club a deux présidents formidables ! »

Bpifrance, la banque publique d'investissement, a également profité de cette journée pour officialiser un partenariat avec le Nantes Rezé Métropole Volley. Un choix évident pour Patrice Bégay, Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence : « C'est une fierté pour Bpifrance d'être partenaire d'un club comme le NRMV, sur un territoire où il n'y a que des grands projets et de grandes ambitions et où on s'associe à une équipe qui est en permanence en rêve général (sourire). Ce club a deux présidents formidables, il faut le dire ! Bravo à Thierry Rose pour son amour pour Nantes et son club, depuis maintenant 14 ans. C'est un personnage essentiel pour dynamiser le territoire nantais. Bravo à Christophe Guegan, président d'Apitechs, pour son implication dans le développement des bonnes pratiques liées à sa discipline et le travail effectué, ensemble, avec les autres clubs de volley partenaires. Avec eux, le NRMV veut continuer à s'inscrire dans une logique territoriale forte, en maintenant des objectifs non pas seulement business mais également économiques et sociaux. Cette journée est en le parfait exemple. Et il faut à présent que ce club continue de grandir en ayant une salle digne de leurs efforts ! C'est essentiel d'avoir un outil performant pour continuer à rêver et à faire rêver ».

« La Team Volley de Bpifrance, c’est un super booster »