Voile : Inarrêtable, Joyon (IDEC Sport) fait encore voler un record en éclat !

Publié le 19 février 2020 à 14h50 par Alexis Bernard mis à jour le 19 février 2020 à 16h04

Aux commandes d’IDEC Sport, Francis Joyon poursuit sa fabuleuse chasse aux records. Après le Trophée Jules Verne et la Route du Rhum, il s’offre le nouveau temps de référence de la Route du Thé avec 4 jours d’avance sur la précédente marque !