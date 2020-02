Omnisport

Boxe : Mike Tyson est totalement fan de Fury !

Publié le 16 février 2020 à 19h35 par A.C.

À quelques jours de la revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder, Mike Tyson a livré son pronostic.

On tient le premier grand combat de cette année 2020 ! Dans seulement quelques jours, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront à Las Vegas, après leur match nul de décembre 2018. Un affrontement qui suscite énormément d’intérêt, surtout pour le profil totalement différent des deux boxeurs, avec la force brute de Wilder contre l’intelligence et la rapidité de Fury.

« Lorsqu’il a pris ce coup au 12e round et qu’il s’est relevé… on aurait cru voir Rocky ! »