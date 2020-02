Omnisport

Boxe : La grande annonce de Fury avant sa revanche contre Wilder !

Publié le 15 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Opposé à Deontay Wilder le 22 février, pour une revanche qui sent la poudre, Tyson Fury désire donner du spectacle aux fans de boxe.

Ce combat est attendu par tous les amoureux de la boxe. Après un match nul en décembre 2018, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront donc à Las Vegas le 22 février pour une revanche explosive. L'Anglais tentera donc de venir à bout du Bronze Bomber , toujours détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Interviewé par le Canal Sports Club ce samedi, le Gypsy King , habitué à ne pas avoir sa langue dans sa proche, explique que cette rencontre pourrait rester dans les mémoires.

« On veut tous les deux rester dans l’histoire comme des grands combattants »