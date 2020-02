Omnisport

Volley - ASPTT Mulhouse : «Bpifrance va nous permettre de passer un vrai cap»

Publié le 15 février 2020 à 21h04 par La rédaction mis à jour le 15 février 2020 à 23h01

Leader de Ligue A féminine, l’ASPTT Mulhouse réalise une superbe saison. Pour le plus grand bonheur de son président, Daniel Braun, soucieux d’assurer la pérennité d’une des locomotives du sport féminin français.

Dans son Palais des Sports de 3 900 places, l’ASPTT Mulhouse s’offre le luxe d’être la première affluence volley de France, hommes et femmes confondus. « Et le premier club féminin d’Alsace (sourire) », ajoute fièrement Daniel Braun, son président, qui peut également se vanter d’une troisième place européenne dans la discipline ! Un dirigeant aux commandes du leader de Ligue A, devant les poids lourds du circuit français que sont Nantes, Cannes ou le Canet. Et pour permettre à l’écurie du Grand Est de grandir encore davantage, Bpifrance a officialisé son partenariat : « C’est un vrai plus pour nous , souligne Daniel Braun. Et cela s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre stratégie. Chaque année, notre famille de partenaires grandit un peu plus. Et avec le réseau de Bpifrance, c’est un portefeuille énorme de prospects qui s’offre à nous. Mais c’est aussi un mécénat de compétences très précieux. Ce qu’ils font dans le domaine de l’innovation et de la communication est extraordinaire. Avec Bpifrance à nos côtés, ça va nous permettre de passer un vrai cap, j’en suis certain ».

« Un club totalement ancré dans son territoire »

Fleuron du Grand Est, l’ASPTT Mulhouse est une fierté pour ses représentants et notamment Jean-Paul Omeyer, Vice-Président de la Région : « Ce club est la personnification sportive du haut-niveau féminin. Et depuis plusieurs années, on parle du plus haut-niveau français, voir européen. Un club totalement ancré dans son territoire, qui porte haut l’image de sa région, de ses valeurs. Celles d’un territoire ambitieux, audacieux, courageux ». Ce territoire, Patrice Bégay et Bpifrance le connaissent bien. Et l’ASPTT Mulhouse est vite devenu une évidence pour le Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence : « Ce club est le ciment des entreprises locales avec plus de 100 entreprises partenaires et un budget de 1,6 million d’euros. A sa tête, il y a Daniel Braun, un homme convivial, engagé socialement, toujours en recherche d’excellence. Il est fier de représenter le Haut-Rhin, avec du caractère. Président depuis 2013, il est un acteur économique local et comme Bpifrance, il veut faire bouger les lignes. Sa volonté est aussi d’aider le Grand Est à maintenir son activité économique en continuant à accélérer et c’est en parfaite corrélation avec notre stratégie : territoire, liberté de penser et d’entreprendre, dynamisme et innovation. Les énergies créatrices sont dans nos territoires, la Région grand Est est un extraordinaire exemple pour notre pays sous l’impulsion de son Président Jean Rotner et de sa vice-présidente économie Lilla Merabet et son vice-président sports Jean Paul Omeyer, qui font un travail de terrain de grande qualité ».

Tout est possible avec @ASPTTMulhVolley, engagé pour le progrès social,symbole de l’excellence sportive et du ciment des entreprises @regiongrandest . Une région formidable où de grands projets naissent tous les jours. Un territoire ambitieux, audacieux et courageux. #optimisme pic.twitter.com/uKrDr34yoF — Patrice Bégay (@patricebegay) February 15, 2020

Du beau monde en tribune

Face au Canet, la nouvelle grosse cylindrée de Ligue A, Mulhouse a de nouveau fait le plein ce samedi avec plus de 3 700 spectateurs. Sous les yeux de Jean Rottner (président de la région Grand Est), Michèle Lutz (Maire de Mulhouse), Lilla Merabet (vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'innovation et du numérique), Jean-Paul Omeyer ou encore Christian Thierot (Directeur Régional Bpifrance), les Alsaciennes ont fait état de leur talent et ont sans doute pu convaincre les entreprises présentes ce samedi comme Super U, Transport Strautman, Solufi, Home finances, FFM, CSC Lavoisier Brustlein, Groupe Andreani, Prosem et B+T Group de rejoindre l’aventure.