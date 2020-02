Omnisport

Boxe : Klitschko livre son pronostic pour la revanche entre Wilder et Fury !

Publié le 13 février 2020 à 12h35 par A.C.

Wladimir Klitschko, ancien champion du monde poids-lourds, s’est exprimé au sujet du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder.

Moins de dix jours avant le combat que tout le monde attend. Le 22 février prochain, Deontay Wilder et Tyson Fury vont à nouveau croiser les gants, après le match nul de leur première rencontre en décembre 2018. Cette fois-ci, ce sera au MGM Grand de Las Vegas et la ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds de l’Américain sera en jeu. Réputé pour sa boxe extrêmement physique est violente, ce dernier est d’ailleurs donné comme favori par la plupart des médias de son pays.

« Je souhaite que Fury gagne »