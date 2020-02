Omnisport

Boxe : Le clan Joshua lâche une bombe sur Tyson Fury !

Publié le 14 février 2020 à 23h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a fait une révélation de taille au sujet de Tyson Fury.

Dans une semaine, Deontay Wilder et Tyson Fury vont croiser les gants au MGM Grand de Las Vegas. Un combat très attendu par les fans de boxe, après le match nul décevant entre les deux boxeurs de décembre 2018. Ce combat est également crucial pour toute la catégorie poids lourd, puisque le vainqueur portera la ceinture de champion du monde WBC et pourra défier Anthony Joshua pour la réunification des titres.

« Fury veut combattre Joshua… et Joshua veut combattre Fury »