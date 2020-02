Boxe

Boxe : La prédiction de Joshua sur le combat entre Wilder et Fury !

Publié le 14 février 2020 à 20h35 par La rédaction

Deontay Wilder affrontera le 22 février prochain Tyson Fury. Et pour Anthony Joshua, le boxeur anglais est le favori de ce combat.

L’heure de la revanche a sonné. Après leur match nul en décembre 2018, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront sur le même ring le 22 février prochain pour la ceinture WBC des poids lourds. Un combat attendu entre deux grandes stars de la catégorie. Et le vainqueur de ce combat pourrait bien se mesurer à l'avenir Anthony Joshua qui s’apprête à défier Kubrat Pulev en juin prochain pour les ceintures WBO, WBA, IBF et IBO.

« Fury est sous-estimé »