Boxe

Boxe : Deontay Wilder s’en prend à Anthony Joshua !

Publié le 13 février 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à affronter Tyson Fury en février prochain, Deontay Wilder a envoyé un message à Anthony Joshua.

Deontay Wilder affrontera Tyson Fury le 22 février prochain. Un combat attendu d’autant plus que leur premier affrontement en décembre 2018 s’était conclu par un match nul. Mais le champion WBC voudrait aussi affronter Anthony Joshua. Le Britannique s’apprête, lui, à défier Kubrat Pulev pour les ceintures WBO, WBA, IBF et IBO en juin prochain. Alors que beaucoup salivent à l’idée d’un combat entre ces deux grands champions, Deontay Wilder s’en est pris à son rival.

« Ils veulent se faire le plus d'argent possible avec le moins d'opposition possible »