Boxe : Retraite, UFC, WWE… Tyson Fury fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 18 février 2020 à 19h35 par B.C.

Alors que Tyson Fury retrouvera Deontay Wilder ce samedi, l’Anglais avoue qu’il envisage sérieusement de prendre sa retraite dans les prochains mois.

Après un premier affrontement en décembre 2018 qui s’était achevé sur un résultat nul, Tyson Fury et Deontay Wilder vont se retrouver au MGM Grand de Las Vegas ce samedi pour le rendez-vous boxe de l’année. Le Gypsy King aura donc une nouvelle occasion pour récupérer la ceinture WBC des lourds de Wilder, et il ne cache pas sa confiance à l’approche du choc. Cela n’empêche toutefois pas l’Anglais de se projeter sur son avenir en boxe, et Tyson Fury avoue qu’il pense déjà à la retraite alors qu’il fêtera ses 32 ans en août prochain.

« Il me reste trois combats dans mon contrat avec ESPN. Et après cela, je penserai sérieusement à partir »