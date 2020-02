Omnisport

Boxe : Tyson Fury évoque déjà une nouvelle revanche avec Deontay Wilder !

Publié le 18 février 2020 à 11h35 par Th.B.

Alors que Tyson Fury et Deontay Wilder combattront à Las Vegas le 22 février prochain, le boxeur britannique prévoit déjà une nouvelle confrontation avec l’Américain.

En décembre 2018, Deontay Wilder et Tyson Fury se quittait sur un match nul, par décision des juges. En ce sens, The Bronze Bomber conservait sa ceinture de champion du monde poids lourds WBC. Les promoteurs des deux boxeurs se sont entendus pour organiser une revanche qui aura lieu le samedi 22 février prochain au MGM Grand, casino de Las Vegas. Et alors que le combat ne s’est même pas encore déroulé, Tyson Fury estime qu’une troisième confrontation aurait de fortes chances de se réaliser.

« Il y a trop d’argent pour qu’il refuse une autre revanche »