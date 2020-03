Omnisport

Boxe : Mayweather sait comment Wilder peut battre Fury...

Publié le 3 mars 2020 à 14h35 par A.C.

Floyd Mayweather, réputé comme l’un des meilleurs boxeurs des années 2000, s’est exprimé au sujet du comnbat à venir entre Tyson Fury et Deontay Wilder.

Jamais deux sans trois. Après le match nul de décembre 2018 et la victoire éclatante de Tyson Fury sur Deontay Wilder le 22 février dernier, on va assister à un troisième combat entre deux des plus grands poids-lourds au monde. Le dernier opus de cette trilogie pour la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds se déroulera en effet le 18 juillet prochain, au MGM Grand de Las Vegas. Une chance pour Deontay Wilder d’essayer de récupérer le titre perdu face à Fury...

« Est-ce que Wilder peut battre Fury ? Si je l’entraîne ! »