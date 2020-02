Omnisport

Boxe : L’énorme annonce de Deontay Wilder après sa défaite contre Tyson Fury

Publié le 29 février 2020 à 10h35 par B.C.

Défait par Tyson Fury le week-end dernier, Deontay Wilder a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il lance un avertissement très clair au nouveau champion WBC des poids lourds.

Le week-end dernier à Las Vegas, Deontay Wilder a subi la première défaite de sa carrière professionnelle face à un Tyson Fury des grands jours. L’Américain a donc perdu son titre WBC des poids lourds au profit du Gypsy King mais compte rapidement se reprendre. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, The Bronze Bomber a laissé entendre qu’il invoquerait sa clause de revanche en annonçant que « la guerre » venait de commencer avec Tyson Fury.

« Je te verrai dans quelques mois, car la guerre vient de commencer »