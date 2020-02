Omnisport

Boxe : L’étonnante sortie de Wilder pour justifier sa défaite contre Fury !

Publié le 25 février 2020 à 9h35 par T.M.

A Las Vegas, Tyson Fury n’a laissé aucune chance à Deontay Wilder. Et pour justifier sa première défaite en 44 combats, le Bronze Bomber a livré une étonnante explication.

Cette fois, il n’y a pas eu de match nul entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Il n’y a pas eu photo entre les deux combattants. A Las Vegas, c’est le Britannique qui a impressionné, livrant une véritable leçon de boxe. Menant chaque round, Fury a marché sur Wilder, le mettant au tapis à plusieurs reprises. Sur le ring, le Bronze Bomber n’était clairement pas au top de sa forme et cela a peut-être une explication.

« Mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi »