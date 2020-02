Omnisport

Boxe : Deontay Wilder provoque à nouveau Tyson Fury !

Publié le 19 février 2020 à 12h35 par T.M.

Plus que quelques jours avant la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. L’Américain n’a d’ailleurs pas manqué de tacler encore une fois son adversaire.

Aura-t-on le droit à un gagnant entre Tyson Fury et Deontay Wilder ? Alors que les deux boxeurs n’avaient pas réussi à se départager lors de leur premier combat, ce samedi, ils se retrouvent pour s’expliquer une nouvelle fois. Et sur le ring, le spectacle devrait être au rendez-vous. Chacun est déterminé pour mettre l’autre KO. En attendant de s’expliquer, Fury et Wilder s’envoient des piques à travers les médias. Et pour Sky Sports , le Bronze Bomber a été le dernier à attaquer.

« Mon fils de deux ans frappe plus fort que lui »