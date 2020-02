Omnisport

Boxe : Le clan Joshua envoie un message fort à Tyson Fury !

Publié le 23 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interrogé sur la victoire de Tyson Fury contre Deontay Wilder, Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua, veut que son protégé se frotte à l'Anglais.

Sorti vainqueur de sa revanche face à Deontay Wilder dans la nuit de samedi à dimanche, Tyson Fury vient donc de remporter la ceinture WBC des poids lourds. Un succès commenté par le Gypsy King après la rencontre : « Cette ceinture est celle qui m'a échappé au fil des ans et j'ai maintenant terminé ma collection, une grande, grande collection de toutes les ceintures de boxe ». Les attentes sont nombreuses concernant un possible choc entre l'Anglais et Anthony Joshua, pour la réunification des ceintures. Interrogé par talkSPORT , Eddie Hearn, promoteur d'AJ, admet qu'il fera tout pour organiser ce combat.

« Je vous promets que je vais faire tout ce que je peux pour monter ce combat ».