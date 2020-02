Omnisport

Boxe : Tyson Fury s'enflamme pour sa victoire contre Deontay Wilder !

Publié le 23 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Vainqueur de Deontay Wilder lors de leur revanche dans la nuit de samedi à dimanche, Tyson Fury s'est réjoui de cette victoire.

La revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury, organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, a tourné en faveur de l'Anglais. Ce dernier récupère donc la ceinture WBC des poids lourds, après que le staff du Bronze Bomber ait jeté l'éponge au septième round. Une victoire importante dans la carrière du Gyspy King , et dans des propos rapportés par L'Équipe , Fury admet que ce titre a une saveur particulière.

« J'ai maintenant terminé ma collection, une grande, grande collection de toutes les ceintures de boxe »