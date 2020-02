Omnisport

Biathlon : L’émotion de Fourcade après son nouveau sacre mondial !

Publié le 22 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Sacré champion du monde du relais avec l’équipe de France, Martin Fourcade admet que ce titre a une saveur particulière.

Après sa victoire lors de l’individuel, Martin Fourcade a mené le relais masculin vers la victoire ce samedi. Les Bleus ont donc remporté la médaille d’or des Championnats du monde de biathlon à Antholz-Anterselva (Italie). Un premier sacre collectif depuis 19 ans, mais également pour la star de la discipline. Fourcade ne cache pas son émotion via des propos rapportés par Le Figaro .

« Ça signifie beaucoup »