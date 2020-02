Omnisport

Biathlon : Martin Fourcade s’enflamme pour son titre mondial !

Publié le 19 février 2020 à 19h35 par J.-G.D. mis à jour le 19 février 2020 à 19h38

Vainqueur de l’individuel des Championnats du monde ce mercredi, Martin Fourcade affiche sa fierté d'égaler un record d'Ole Einar Bjørndalen.

Martin Fourcade entre encore un peu dans l’histoire du biathlon. Sacré champion du monde de l’individuel à Antholz-Anterselva ce mercredi, le Tricolore vient d’égaler le record de médailles d’or d’Ole Einar Bjørndalen dans la compétition (11). La star de la discipline inscrit donc une nouvelle ligne sur son large palmarès, et dans des déclarations relayées par La Nouvelle République , Fourcade se confie sur le fait d'avoir rejoint le Norvégien dans l'histoire.

«Fier de rejoindre Bjørndalen en tant qu'athlète le plus titré aux Championnats du monde»