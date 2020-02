Biathlon

Biathlon : Martin Fourcade affiche sa déception après le début des Mondiaux…

Publié le 13 février 2020 à 21h35 par A.M. mis à jour le 13 février 2020 à 21h38

Après la septième place de l’équipe de France lors du relais mixte pour débuter les Mondiaux à Antholz, Martin Fourcade a affiché sa déception.

Favoris du relais mixte, les Bleus ont finalement déçu pour débuter les Mondiaux à Antholz. Après un premier relai catastrophique de Julian Simon, Justine Braisaz, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet ont sauvé les meubles pour l’équipe de France qui s’est finalement classée septième, loin derrière la Norvège de Johannes Boe. Après la course, Martin Fourcade a affiché sa déception au micro de La Chaîne L’Équipe.

«Les sensations étaient bizarres…»