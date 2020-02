Omnisport

Boxe : La réaction de Deontay Wilder après sa défaite contre Tyson Fury !

Publié le 23 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Défait par Tyson Fury lors de sa revanche face à l'Anglais, Deontay Wilder admet qu'il saura rebondir.

Il a donc perdu sa ceinture WBC des poids lourds. La revanche contre Tyson Fury, organisée à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche, a tourné en faveur du Gypsy King , le staff de l'Américain ayant jeté l'éponge au septième round. Une première défaite dans la carrière de l'Américain, après 42 victoires. Le boxeur de 34 ans devra donc se relever, mais le principal concerné tient à rassurer ses fans.

« Même les plus grands ont perdu et sont revenus »