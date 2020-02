Omnisport

Biathlon : Martin Fourcade annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 23 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

En tête de la Coupe du monde de biathlon, Martin Fourcade admet que Johannes Boe devrait lui donner du fil à retordre.

Les Championnats du monde de biathlon ont fermé leurs portes ce dimanche. Martin Fourcade repart donc d'Antholz-Anterselva avec deux médailles d'or. Le Français doit désormais se concentrer sur la Coupe du monde, lui qui est toujours en tête du classement général avec 788 points, mais gare à Johannes Boe, à 98 unités du Tricolore. Via des déclarations relayées par Le Dauphiné Libéré , Fourcade avoue que le Norvégien sera une véritable menace d'ici le terme de la saison.

« Ça va être serré »