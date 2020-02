Omnisport

Boxe : Wilder s’en prend à son entraîneur pour sa défaite face à Tyson Fury !

Publié le 26 février 2020 à 10h35 par Th.B.

Ayant été envoyé au tapis à deux reprises lors de sa défaite à Tyson Fury samedi soir à Las Vegas, Deontay Wilder a révélé ne pas avoir apprécié la décision de son entraîneur Mark Breland de jeter l’éponge.

Alors que Deontay Wilder promettait lors de la promotion du combat de venir à bout de Tyson Fury, le désormais ex-champion du monde WBC des poids lourds s’est incliné devant le G ypsy King samedi soir au MGM Grand Garden Arena lors du 7ème round. Le Britannique s’est baladé face à l’Américain et l’a même envoyé au tapis par deux fois. Voyant Wilder acculé et impuissant, Mark Breland a décidé de jeter l’éponge et donc d’abandonner. The Bronze Bombe r a toujours du mal à digérer la décision de son entraîneur, et n’a pas manqué de le faire savoir lors d’un entretien accordé à Yahoo .

« Si je parle d'être prêt à tuer un homme sur le ring, je dois me conformer au même principe »