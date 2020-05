Omnisport

Boxe : La grande annonce de Mike Tyson sur son retour !

Publié le 24 mai 2020 à 10h35 par D.M.

Près de quinze ans après son dernier combat, Mike Tyson s’apprête à renfiler les gants. Le boxeur a annoncé qu’il devrait disputer un match caritatif afin de venir en aide aux sans-abri.

C’est une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur. Près de quinze ans après son dernier combat, Mike Tyson pourrait refaire son retour dans un ring de boxe. Agé aujourd’hui de 53 ans, l’ancien champion du monde est apparu aminci et en pleine forme sur les réseaux sociaux. Une remise en forme qui pourrait être synonyme d’un retour. Mais qui pourrait bien être son adversaire ? Ancien champion du monde, Evander Holyfield a annoncé que l’entourage de Mike Tyson avait contacté son clan afin d’évoquer un prochain combat. Un match qui pourrait faire saliver tous les fans de boxe puisque les deux boxeurs se sont déjà affrontés par le passé et que « The Baddest Man on the Planet » avait arraché l’oreille de son adversaire.

« Je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi »