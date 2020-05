Omnisport

Biathlon : La grande annonce de Martin Fourcade sur son avenir !

Publié le 17 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Désormais retraité du biathlon après un carrière couronnée de succès, Martin Fourcade se projette sur les Jeux Olympiques de Paris (2024).

Il aura tout gagné dans sa carrière. Entre de nombreux globes en Coupe du monde, ses 13 titres mondiaux, et ses cinq médailles d’or olympiques, Martin Fourcade laisse une trace indélébile en biathlon. Le Français a finalement raccroché les skis et sa carabine avec un palmarès impressionnant. Interrogé par Le Parisien ce dimanche, Fourcade en dit plus sur son avenir, lui qui souhaite notamment se consacrer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« M'investir davantage dans l'aventure Paris 2024 »