Boxe : Un retour de Mike Tyson ? Le clan Joshua n’y croit pas !

Publié le 14 mai 2020 à 11h35 par A.C. mis à jour le 14 mai 2020 à 11h36

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Mike Tyson.

C’est la grosse rumeur du moment. A 53 ans, Mike Tyson pourrait faire son retour à la boxe, pour quelques combats d’exhibition. Il faut dire que l’ancien champion du monde poids-lourds a montré encore avoir du talent à revendre dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, notamment une ou on le voit enchainer les coups à une vitesse affolante. Cela n’a fait qu’alimenter les spéculations sur son retour, avec une possible revanche contre Evander Holyfield au programme.

« N'est-ce pas un peu irresponsable de laisser une légende de 53 ans revenir sur le ring ? »