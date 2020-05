Omnisport

Boxe : Ce témoignage lourd de sens sur le combat entre Joshua et Fury !

Publié le 12 mai 2020 à 12h35 par Th.B.

Ancien champion du monde des poids lourds dans les années 90, Evander Holyfield a donné son pronostic sur le vainqueur si la confrontation entre Anthony Joshua et Tyson Fury avait lieu.

Grâce à sa victoire face à Deontay Wilder en février dernier, Tyson Fury détient depuis la ceinture WBC de champion du monde des poids lourds. Dans cette même catégorie, Anthony Joshua dispose des autres ceintures. Désireux de devenir le champion incontesté, Anthony Joshua lançait un appel du pied via Sky Sports au Gypsy King le 16 avril dernier. Depuis, les observateurs et les principaux intéressés ont évoqué un éventuel combat. Champion du monde des poids lourds WBA, WBC et IBF dans la décennie de 1990, Evander Holyfield a reconnu qu’Anthony Joshua était le meilleur boxeur. Cependant, Tyson Fury serait la wild card capable de sortir vainqueur de ce combat.

Evander Holyfield voit Fury gagner contre Anthony Joshua !