Boxe : Le père de Tyson Fury lance un énorme défi à... Mike Tyson !

Publié le 9 mai 2020 à 9h35 par B.C. mis à jour le 9 mai 2020 à 9h37

Légende vivante de la boxe, Mike Tyson pourrait prochainement remonter sur un ring afin de participer à un combat caritatif. Et visiblement, cela a donné des idées au père de Tyson Fury.

Dans la famille Fury, Tyson n'est pas le seul à porter les gants. John, son père, a également été boxeur professionnel dans les années 1980 et comme son fils, il est un habitué des sorties fracassantes. Et cela s'est de nouveau fait remarquer ces dernières heures. Alors que Mike Tyson souhaite remonter sur le ring afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives, John Fury a expliqué dans une vidéo publiée sur talkSPORT qu'il voulait faire face à Iron Mike lorsque ce dernier reviendra.

« Je sais que Mike Tyson mentionne le nom de mon fils toutes les cinq minutes, alors me voilà »

« Je veux me battre contre Mike Tyson. Mike fait son comeback, et laissez-moi vous dire une chose, Mike Tyson vaut la peine de faire la charité avec lui. C'est un vrai champion, un vrai homme qui a fait ses preuves, pas un portier sur lequel je m'entraînais quand j'avais 14 ans. Si je n'en assommais pas quatre ou cinq par soir à 15 ans, j'étais déçu. Je vais me battre contre Mike Tyson. Je sais qu'il mentionne le nom de mon fils toutes les cinq minutes, alors me voilà, John Fury ne se cache de personne, pas même du roi des vieux Mike Tyson. Je me battrai contre Mike Tyson, je mourrai au combat, je mourrai avant de céder », explique John Fury.