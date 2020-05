Omnisport

Boxe : Un combat entre Joshua et Fury... au printemps 2021 ?

Publié le 2 mai 2020 à 12h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a ouvert la porte à un combat face à Tyson Fury.

Tout le monde rêve de voir ça. Depuis que Tyson Fury a récupéré la ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds face à Deontay Wilder, la possibilité d’un combat de réunification 100% britannique a fait surface. Anthony Joshua détient en effet toutes les autres ceintures, avec les titres WBO, WBA et IBF. Les deux boxeurs ont pourtant des combats déjà programmés, bien que reporté par la crise sanitaire du coronavirus. Fury doit en effet accorder une revanche à Wilder, tandis que Joshua doit affronter le challenger officiel de l’IBF, Kubrat Pulev.

« Tout se résout avec de l’argent »