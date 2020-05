Omnisport

Boxe : Tyson Fury démonte Anthony Joshua !

Publié le 5 mai 2020 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 5 mai 2020 à 11h37

Nouveau champion du monde poids lourds WBC grâce à sa victoire face à Deontay Wilder en février dernier, Tyson Fury a profité des rumeurs d’un combat face à Anthony Joshua pour dresser un portrait peu flatteur du champion aux trois ceintures.

Le clan Anthony Joshua fait le forcing pour qu’une confrontation avec Tyson Fury ait lieu afin que la catégorie poids lourds témoigne d’un champion du monde incontesté. En effet, de par son succès face à Deontay Wilder en février, Tyson Fury est le champion du monde WBC alors que Joshua détient les trois autres ceintures. Pour Sky Sports , AJ lançait récemment un appel du pied à son compatriote pour que leurs promoteurs respectifs organisent leur combat. Cependant, et alors qu’un acte III de se confrontation avec Deontay Wilder serait dans les tuyaux, The Gypsy King a profité d’une interview accordée à ESPN pour descendre Joshua, son compatriote britannique.

« Il ne pourrait pas tenir la chandelle au Gypsy King »