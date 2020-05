Omnisport

Boxe : Entre Fury et Joshua, c’est du sérieux !

Publié le 2 mai 2020 à 14h35 par A.C.

Les entourages d’Anthony Joshua et de Tyson Fury semblent avoir entamé les discussions pour un éventuel combat.

Va-t-on voir un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury. A priori, c’est possible... reste à savoir quand. Les deux boxeurs sont en effet sous contrat pour d’autres combats, qui ont été reportés par la crise sanitaire actuelle. Joshua doit affronter Kubrat Pulev, son challenger officiel de l’IBF, tandis que Fury est dans l’obligation d’accorder sa revanche à Deontay Wilder, comme prévu dans une clause du contrat passé entre les deux. Pourtant, le clan Joshua a récemment ouvert la porte à un possible combat contre Fury, au printemps 2021.

Le combat entre Fury et Joshua « aura lieu »