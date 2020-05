Omnisport

Boxe : Le clan Joshua persiste et signe pour Fury !

Publié le 3 mai 2020 à 13h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a confirmé être en discussion avec l’entourage de Tyson Fury.

Tout s’est accéléré ces derniers jours et le combat que tout le monde veut voir... pourrait bien avoir lieu ! Le promoteur d’Anthony Joshua a en effet annoncé que son protégé peut affronter Tyson Fury, pour la réunification des titres, à l’orée du printemps 2021. « Avec tout ce qui se passe il y a, je crois, une volonté du côté d’Anthony Joshua, de notre équipe et de Tyson Fury et son équipe d'aller potentiellement directement vers ce combat. Mais l'obstacle majeur est que nous sommes tous les deux sous contrat pour d'autres combats » a confié Eddie Hearn, invité de The Boxing Show . « En ce moment, l'accent est mis sur les contrats que nous avons signés avec une décision pour les gagnants de combattre les vainqueurs, probablement au printemps 2021 ». Dans la foulée, une source proche du dossier a confié à BBC Sport que ce combat entre Fury et Joshua, « aura lieu ».

« Nous discutons pour savoir où ce combat pourrait avoir lieu, mais... »