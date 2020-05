Omnisport

Boxe : Tyson Fury fait une grande annonce sur son avenir... et dézingue Deontay Wilder !

Publié le 2 mai 2020 à 19h35 par B.C.

Alors qu'il s'était montré évasif il y a quelques semaines au moment d'évoquer son avenir en boxe, Tyson Fury a confié qu'il ne comptait pas prendre sa retraite tout de suite.

L'épidémie de coronavirus nous prive de plusieurs belles affiches cette année. Après sa victoire éclatante face à Deontay Wilder en février dernier, Tyson Fury devait retrouver l'Américain au cours de l'été pour défendre la ceinture WBC des poids lourds. Et en cas de nouveau succès, la possibilité d'un combat de réunification contre Anthony Joshua était déjà évoquée, ce dernier détenant toutes les autres ceintures, avec les titres WBO, WBA et IBF. Finalement, il faudra se montrer patient avant de revoir le Gyspy King sur le ring, mais il n'est pas certain que ces deux adversaires soient ses derniers. Alors qu'il avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière, Tyson King (31 ans) a avoué qu'il comptait finalement combattre jusqu'à ses 40 ans.

« Je vais combattre jusqu’à mes 40 ans. Je ne vois personne qui puisse me défier de toute façon »