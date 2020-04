Omnisport

Boxe : Anthony Joshua interpelle Tyson Fury pour un combat !

Publié le 16 avril 2020 à 10h35 par Th.B.

Confiné à l’instar de l’intégralité de la population anglaise, Anthony Joshua a lancé un défi à son compatriote Tyson Fury en l’incitant à accepter un combat pour définir qui sera le champion du monde incontesté chez les poids lourds.

Depuis sa victoire face à Andy Ruiz Jr en décembre dernier en Arabie Saoudite, Anthony Joshua ne semble avoir qu’une chose en tête : l’unification des ceintures de champion du monde chez les poids lourds. La seule qui lui manque à ce jour est la WBC, détenue jusqu’en février par Deontay Wilder avec qui un accord n’avait jamais été trouvé entre les deux parties. Tyson Fury étant venu à bout du Bronze Bomber à Las Vegas, un accord pourrait se dessiner plus facilement entre les promoteurs d’Anthony Joshua et de Tyson Fury. L’occasion pour le boxeur britannique d’envoyer un message au Gypsy King afin d’entamer les discussions pour une confrontation aux sommet.

« Si tu veux vraiment dire que tu es le numéro un, viens me défier »