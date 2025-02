Algérie : L’OM fait un carton au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet hiver, l’OM a pris l’accent algérien à l’occasion de son mercato. En effet, le club phocéen a recruté deux internationaux avec les Fennecs, s’offrant Ismaël Bennacer et Amine Gouiri en provenance du Milan AC et de Rennes. Et voilà qu’il n’aura pas fallu bien longtemps aux deux nouveaux Olympiens pour que ces recrutements soient déjà validés.

Très actif l’été dernier, l’OM a profité du mercato hivernal pour apporter de nouvelles retouches à l’effectif de Roberto De Zerbi. Ce sont ainsi 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint Marseille et ce recrutement a fait grandement plaisir aux fans algériens sur la Canebière. En effet, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont rejoint l’OM. Internationaux avec l’Algérie, les deux joueurs ont déjà un gros impact à Marseille.

« C'est un attaquant complet »

Ancien de l’OM, Jean-Marc Ferreri a d’ores et déjà validé les recrutements d’Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Ainsi, pour La Provence, il a expliqué à propos des deux joueurs de l’Algérie : « L'OM est vraiment en pleine bourre, l'équipe progresse presque de semaine en semaine. Les arrivées de Bennacer et de Gouiri bonifient aussi l’équipe. J'ai souvent commenté Amine pour W9 avec l'équipe de France espoirs ou en Ligue Europa avec Rennes, j'aime beaucoup. C'est un joueur très intéressant, il a une belle technique, une bonne frappe, il se projette vite et il est rapide, c'est un attaquant complet. Il manque parfois de confiance, c'était le cas à Rennes, j'en avais discuté avec mon ami Bruno Genesio. Ça lui arrive parfois d'être irrégulier, comme à Nice, mais il a toutes les qualités nécessaires. Sa complémentarité avec (Ismaël) Bennacer peut être intéressante aussi, ils peuvent très bien s’entendre ».

Ferreri sous le charme de Bennacer

« Bennacer a un pied gauche incroyable, il est capable de faire la dernière passe et aussi de récupérer les ballons, de dribbler, de remiser. Avec (Adrien) Rabiot, (Pierre-Emile) Hojbjerg... Roberto (De Zerbi) dispose d'une belle palette aujourd'hui. Le mercato d'hiver a vraiment permis de renforcer l'effectif, même le petit (Amar) Dedic a un truc. C'est bien plus intéressant qu'en début de saison. Il faut relativiser la victoire de samedi par rapport à la faiblesse de Saint-Étienne, mais dans le jeu, c’est mieux », a poursuivi Jean-Marc Ferreri.