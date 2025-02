Guardiola veut recruter Mbappé : Grosse annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable triplé avec le Real Madrid mercredi soir, Kylian Mbappé a fait très mal à Manchester City en Ligue des Champions. L'occasion pour un journaliste de rappeler en direct sur RMC Sport après le match que Pep Guardiola avait tenté de faire signer l'attaquant français en 2017, lorsqu'il quittait l'AS Monaco.

Lors du mercato estival 2017, juste après avoir explosé au plus haut niveau avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé affolait le marché des transferts. L'attaquant français était courtisé par les plus grandes écuries européennes, et c'est finalement le PSG qui raflait la mise à l'époque avec Mbappé pour 180M€. Mais le scénario aurait pu être différent...

Mbappé cartonne contre City

Mercredi soir, Kylian Mbappé a brillé en inscrivant un triplé avec le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions (3-1). Et drôle d'ironie, Pep Guardiola avait justement tout tenté pour faire signer Mbappé chez les Citizens en 2017 avant que ce dernier ne finisse par opter pour le PSG.

« City a voulu recruter Mbappé »

C'est le journaliste Julien Laurens qui a évoqué le sujet mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, après la large victoire du Real Madrid : « City a voulu recruter Mbappé, quand il était à Monaco ou jeune. Et quand tu n’arrives pas à signer un joueur, il te punit », explique-t-il.