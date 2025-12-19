PSG - Transfert de Marquinhos : La bombe lâchée en direct !

Alors qu'il a soulevé mercredi soir 6e titre de l'année 2025 avec la Coupe Intercontinentale remportée par le PSG, Marquinhos revient de loin au sein du club de la capitale. Daniel Riolo a en effet rappelé en direct sur RMC après le match que le PSG avait sérieusement envisagé de le transférer il y a deux ans...
Et de 6 ! Le PSG a frappé fort mercredi en remportant la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le sixième titre de son année 2025. Marquinhos, le capitaine emblématique du club francilien, a donc eu l'occasion de soulever un nouveau trophée, lui qui était pourtant passé tout proche d'un départ du PSG il y a peu comme n'a pas manqué de le rappeler Daniel Riolo en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.
« On voulait le mettre dehors il y a deux ans »
« Marquinhos est dans l'histoire. Il a battu tous les records. Il a battu Pilorget, il a le record de titres. C'est une légende du club. Il a connu des moments de troubles, mais il est tellement attaché à ce club, il a tellement fait ce club... On voulait le mettre dehors il y a deux ans quand on pensait qu'il ne surmonterait jamais sa "loserie". C'est ça qui le rend encore plus beau. Il a souffert (...) Il incarne la chanson des supporters », indique Riolo sur Marquinhos, avant de s'enflammer sur l'année 2025 réalisée par le PSG.
« Le PSG réalise en 2025 un truc de fou »
« Le PSG fait quelque chose d'unique. On n'a pas vécu une soirée de folie, ce n'était pas un match dingue. Certes il y a eu du suspens avec la prolongation et les pénos, mais c'était un match bizarre. L'émotion tient surtout à l'issue et au fait d'être entré dans l'histoire plutôt qu'au match. Mais la vérité c'est que le PSG réalise en 2025 un truc de fou. Un truc extraordinaire qui ne sera pas refait de sitôt, ça c'est certain », poursuit Riolo.