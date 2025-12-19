PSG - Transfert de Marquinhos : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a soulevé mercredi soir 6e titre de l'année 2025 avec la Coupe Intercontinentale remportée par le PSG, Marquinhos revient de loin au sein du club de la capitale. Daniel Riolo a en effet rappelé en direct sur RMC après le match que le PSG avait sérieusement envisagé de le transférer il y a deux ans...

Et de 6 ! Le PSG a frappé fort mercredi en remportant la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le sixième titre de son année 2025. Marquinhos, le capitaine emblématique du club francilien, a donc eu l'occasion de soulever un nouveau trophée, lui qui était pourtant passé tout proche d'un départ du PSG il y a peu comme n'a pas manqué de le rappeler Daniel Riolo en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« On voulait le mettre dehors il y a deux ans » « Marquinhos est dans l'histoire. Il a battu tous les records. Il a battu Pilorget, il a le record de titres. C'est une légende du club. Il a connu des moments de troubles, mais il est tellement attaché à ce club, il a tellement fait ce club... On voulait le mettre dehors il y a deux ans quand on pensait qu'il ne surmonterait jamais sa "loserie". C'est ça qui le rend encore plus beau. Il a souffert (...) Il incarne la chanson des supporters », indique Riolo sur Marquinhos, avant de s'enflammer sur l'année 2025 réalisée par le PSG.