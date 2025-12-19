Transfert à l’OM : C’est validé pour un joueur de l’Algérie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison avec le SCO Angers où il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Himad Abdelli est annoncé dans le collimateur de l'OM. Et l'ancien milieu de terrain Medhi Lacen, impressionné par les qualités de son compatriote algérien, valide cette piste Abdelli et estime qu'elle serait une très bonne pioche pour l'OM.

Et si l'OM recrutait prochainement un joueur de l'Algérie pour garnir son secteur offensif ? Selon les dernières tendances, Himad Abdelli (26 ans) serait sur les tablettes de Medhi Benatia, d'autant qu'il présente l'avantage d'arriver en fin de contrat avec le SCO Angers. Et dans un entretien accordé en exclusivité au 10 Sport, Medhi Lacen valide le possible recrutement du milieu offensif algérien à l'OM.

« Taillé pour un grand club comme l'OM » « A mes yeux, oui, c’est le genre de joueur taillé pour un grand club comme ça. Après, il ne faut pas oublier le contexte marseillais, jamais simple. Mais Abdelli, c’est le profil de joueur pour ce genre de projet. C’est propre techniquement, c’est capable de jouer entre les lignes, de casser les lignes », confie l'ancien milieu de terrain algérien au sujet d'Himad Abdelli à l'OM.