PSG - Transfert d’une star : Une offre va partir !

Pierrick Levallet

Le PSG aurait activé une nouvelle piste sur le mercato pour renforcer son secteur défensif. Après Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le club de la capitale garderait également un œil sur la situation de Marc Guehi. Le défenseur central de 25 ans attise les convoitises sur le marché des transferts. Une offre devrait d’ailleurs bientôt partir pour le joueur phare de Crystal Palace.

Le PSG semble préparer un gros coup pour se renforcer en défense. Le club de la capitale aimerait offrir une nouvelle solution à moindre coût à Luis Enrique. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu suivraient avec attention les situations de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat respectivement avec le Bayern Munich et Liverpool.

Le PSG suit Marc Guehi de près Le PSG aurait toutefois activé une autre piste sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient un œil sur Marc Guehi. L’engagement du défenseur central de 25 ans à Crystal Palace expire aussi en juin prochain. Une offre devrait d’ailleurs bientôt partir pour l’international anglais, qui serait très convoité par Liverpool sur le mercato.