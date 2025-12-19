PSG - Transfert d’une star : Une offre va partir !

Le PSG aurait activé une nouvelle piste sur le mercato pour renforcer son secteur défensif. Après Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le club de la capitale garderait également un œil sur la situation de Marc Guehi. Le défenseur central de 25 ans attise les convoitises sur le marché des transferts. Une offre devrait d’ailleurs bientôt partir pour le joueur phare de Crystal Palace.
Le PSG semble préparer un gros coup pour se renforcer en défense. Le club de la capitale aimerait offrir une nouvelle solution à moindre coût à Luis Enrique. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu suivraient avec attention les situations de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat respectivement avec le Bayern Munich et Liverpool.
Le PSG suit Marc Guehi de près
Le PSG aurait toutefois activé une autre piste sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient un œil sur Marc Guehi. L’engagement du défenseur central de 25 ans à Crystal Palace expire aussi en juin prochain. Une offre devrait d’ailleurs bientôt partir pour l’international anglais, qui serait très convoité par Liverpool sur le mercato.
«Une douzaine de clubs envisagent sérieusement de lui faire une offre»
« Recruter la star de Crystal Palace l'été dernier était sans doute la meilleure chance de Liverpool. Personne d'autre n'était en mesure de conclure un accord. Cela ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas en 2026, ils le veulent toujours, mais comme nous l'avons confirmé, plus d'une douzaine de clubs envisagent sérieusement de lui faire une offre » a ainsi expliqué le journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk.