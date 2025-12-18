Transfert imminent à l'OM : La fake news révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Agé de seulement 16 ans, Ziyad Baha est annoncé comme l'un des futurs grands talents du football marocain. Et voilà qu'il intéresserait déjà du très beau monde, lui qui évolue actuellement du côté du Betis Séville. Dernièrement, il était annoncé que l'OM était notamment très proche de signer Baha. Il n'en serait finalement rien...

Un crack attendu à l'OM ? C'est ce qui était annoncé selon différentes rumeurs au cours des derniers jours. En effet, on a pu voir passer différentes informations selon lesquelles Ziyad Baha était proche de s'engager avec le club phocéen. A 16 ans, l'attaquant marocain du Betis Séville pourrait donc poursuivre sa carrière du côté de l'OM, mais voilà que selon les informations d'Africafoot, la réalité serait quelque peu différente.

Aucun accord entre l'OM et Baha ! Ziyad Baha à l'OM ? On en serait encore loin. En effet, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler à propos d'une signature imminente du Marocain, cela ne serait pas le cas. Contacté, l'entourage du clan Baha fait savoir qu'il n'y aurait actuellement aucune signature officielle ni même accord avec le club phocéen. En revanche, des discussions entre Medhi Benatia et Ziyad Baha existeraient, mais cela serait seulement une prise de renseignements.