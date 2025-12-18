Transfert imminent à l'OM : La fake news révélée !

Agé de seulement 16 ans, Ziyad Baha est annoncé comme l'un des futurs grands talents du football marocain. Et voilà qu'il intéresserait déjà du très beau monde, lui qui évolue actuellement du côté du Betis Séville. Dernièrement, il était annoncé que l'OM était notamment très proche de signer Baha. Il n'en serait finalement rien...
Un crack attendu à l'OM ? C'est ce qui était annoncé selon différentes rumeurs au cours des derniers jours. En effet, on a pu voir passer différentes informations selon lesquelles Ziyad Baha était proche de s'engager avec le club phocéen. A 16 ans, l'attaquant marocain du Betis Séville pourrait donc poursuivre sa carrière du côté de l'OM, mais voilà que selon les informations d'Africafoot, la réalité serait quelque peu différente.
Aucun accord entre l'OM et Baha !
Ziyad Baha à l'OM ? On en serait encore loin. En effet, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler à propos d'une signature imminente du Marocain, cela ne serait pas le cas. Contacté, l'entourage du clan Baha fait savoir qu'il n'y aurait actuellement aucune signature officielle ni même accord avec le club phocéen. En revanche, des discussions entre Medhi Benatia et Ziyad Baha existeraient, mais cela serait seulement une prise de renseignements.
Priorité aux départs à l'OM !
De plus, du côté de l'OM, avant de penser aux arrivées, on voudrait se concentrer davantage sur les départs pour ce mercato hivernal. En effet, Pablo Longoria a fait savoir : « Je vais être très clair: quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu'on n'avait pas prévues. Le mercato de janvier doit être une situation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club ».