Mercato : L'OM contacte d'autres entraîneurs, le coup de fil qui change tout !

A l'été 2024, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur pour l'après Jean-Louis Gasset. Au final, le choix s'est porté sur Roberto De Zerbi. Un gros coup de la part du club phocéen, qui s'était pourtant engagé sur d'autres dossiers avant de penser à l'Italien. Finalement, Medhi Benatia a passé un coup de fil et De Zerbi est donc arrivé à l'OM.
Avec Roberto De Zerbi, l'OM a touché le gros lot. A la recherche d'un nouvel entraîneur en 2024, le club phocéen a su convaincre l'Italien, qui était pourtant courtisé par de prestigieuses formations européennes. S'intéressant initialement à d'autres technicien, Medhi Benatia n'a pas hésité une seconde à sauter sur l'occasion quand l'opportunité de faire venir De Zerbi s'est présentée.
« Nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais... »
Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia est revenu sur les coulisses du recrutement de Roberto De Zerbi. C'est alors que le directeur du football de l'OM a raconté : « À l'été 2024, nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais quand j'ai appris qu'il était disponible, je l'ai appelé immédiatement et je lui ai parlé d'un grand projet : « Je pense qu'une ville comme Marseille a besoin de gens comme nous. » C'est comme ça que je l'ai convaincu ».
« Roberto est complètement fou de football »
A propos de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a par ailleurs confié : « Roberto est complètement fou de football. Beaucoup d'entraîneurs gagnent des matchs même après une mauvaise performance et s'en contentent, mais pas lui. Il n'est jamais satisfait. Après la victoire 5-1 contre Nice, il secouait la tête, désespéré, répétant qu'on aurait pu mieux jouer. J'ai vu Guardiola, mon entraîneur au Bayern, faire la même chose. C'est un perfectionniste ».