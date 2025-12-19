Mercato : L'OM contacte d'autres entraîneurs, le coup de fil qui change tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, l'OM se cherchait un nouvel entraîneur pour l'après Jean-Louis Gasset. Au final, le choix s'est porté sur Roberto De Zerbi. Un gros coup de la part du club phocéen, qui s'était pourtant engagé sur d'autres dossiers avant de penser à l'Italien. Finalement, Medhi Benatia a passé un coup de fil et De Zerbi est donc arrivé à l'OM.

Avec Roberto De Zerbi, l'OM a touché le gros lot. A la recherche d'un nouvel entraîneur en 2024, le club phocéen a su convaincre l'Italien, qui était pourtant courtisé par de prestigieuses formations européennes. S'intéressant initialement à d'autres technicien, Medhi Benatia n'a pas hésité une seconde à sauter sur l'occasion quand l'opportunité de faire venir De Zerbi s'est présentée.

« Nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais... » Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia est revenu sur les coulisses du recrutement de Roberto De Zerbi. C'est alors que le directeur du football de l'OM a raconté : « À l'été 2024, nous étions en négociations avec plusieurs entraîneurs, mais quand j'ai appris qu'il était disponible, je l'ai appelé immédiatement et je lui ai parlé d'un grand projet : « Je pense qu'une ville comme Marseille a besoin de gens comme nous. » C'est comme ça que je l'ai convaincu ».