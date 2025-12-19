PSG - 60M€ : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

En quête de renfort pour son entrejeu, le PSG pourrait piocher en Ligue 1 cet hiver. Le club de la capitale serait en effet intéressé par Ayyoub Bouaddi. Le crack du LOSC serait néanmoins aussi dans le viseur d’Arsenal. Et les Gunners estimeraient que le joueur de 18 ans a le profil idéal pour leur milieu de terrain.

Le PSG pourrait piocher en Ligue 1 pour offrir une nouvelle solution à Luis Enrique pour son entrejeu. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur Ayyoub Bouaddi, qui a récemment prolongé son contrat au LOSC. Le profil du milieu de terrain de 18 ans plairait aux dirigeants parisiens, même les Dogues l’estiment à 60M€.

Ayyoub Bouaddi, recrue parfaite pour Arsenal ? Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. Arsenal serait également intéressé par Ayyoub Bouaddi. Comme le rapporte Caught Offside, les Gunners estimeraient que l’international Espoirs français pourrait parfaitement s’intégrer dans la rotation derrière Declan Rice et Martin Zubimendi. Au sein du club londonien, on comprendrait même qu’il pourrait venir apporter une concurrence pour les places de titulaire d’ici quelques temps.