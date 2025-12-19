Zinedine Zidane : Un accord est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France connaîtra peut-être un dernier grand frisson avec Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur laissera sa place après la compétition et sans surprise, c'est Zinédine Zidane qui est pressenti pour prendre sa succession. Romain Molina assure qu'un accord a été passé.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n'a plus occupé de poste d'entraîneur. La légende du football français est attendue pour prendre la tête de l'Equipe de France une fois le départ de Didier Deschamps, officialisé début 2025. Romain Molina assure qu'il s'agit de l'option la plus probable.

Zidane a trouvé un accord avec la FFF Multipliant les sorties médiatiques concernant ce poste qui lui fait de l'œil, Zinédine Zidane aurait déjà assuré l'essentiel en passant un accord avec la Fédération française de football. « Zidane possède toujours un accord oral avec la Fédération Française de Football pour devenir le sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps fera la Coupe du monde, et ensuite, ce sera Zinedine Zidane. Ce n'est pas signé, donc tout peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, mais l'accord verbal est avec la France » assure Romain Molina sur sa chaîne YouTube.