Benzema - Deschamps : Le clash en public sur un retour en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’interview de Karim Benzema accordée à L’EQUIPE ces derniers jours a fait beaucoup de bruit, et Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet. L’ancien consultant de Canal + clashe de nouveau l’attaquant français et affirme que Deschamps ne prendra jamais le risque de le faire revenir en sélection nationale.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Karim Benzema lançait un appel du pied à peine masqué envers Didier Deschamps pour un retour en équipe de France et une participation à la Coupe du Monde l’été prochain : « Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition (…) Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot », a notamment indiqué Benzema. Mais son retour est-il vraiment possible ?

Ménès fracasse Benzema Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès réagit à ces propos de Karim Benzema et le clashe publiquement : « S’il faut reconnaître une qualité à Karim Benzema, c’est qu’il a un art consommé de la com’ incompréhensible et alambiquée. Alors déjà, sur les réseaux, chacun de ses messages est tellement nébuleux et imbitable que tu as toujours du mal à savoir où il veut vraiment en venir. Moi je trouve ça presque risible de faire presque campagne pour dire « je suis là pour l’équipe de France », alors que depuis son départ du Qatar sur blessure, il colporte plus ou moins volontairement l’idée qu’il s’est fait virer », estime Ménès.