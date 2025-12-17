Benzema de retour à l’OL : La bombe lâchée en interview !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'OL, Karim Benzema aurait pu retrouver son club formateur l'an dernier. John Textor, ancien président du club rhodanien, lâche d'ailleurs une petite bombe à ce sujet en expliquant avoir formulé une offre de contrat à Benzema avec notamment un gros salaire à la clé.

Et si Karim Benzema (37 ans, Al-Ittihad) avait fait son retour tant attendu à l'OL l'an dernier, où en serait aujourd'hui le club rhodanien ? Dans une interview accordé à Media Carré, John Textor fait une grande annonce à ce sujet puisque l'ancien président de l'OL annonce avoir formulé une offre à Benzema fin de le faire revenir dans son club formateur. Mais en dépit du gros salaire proposé, le buteur français n'a pas donné suite.

« J'ai mis beaucoup d'argent sur la table » « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose », confie Textor.