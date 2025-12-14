C'est fini pour Karim Benzema : Le divorce est confirmé !

Il y a quelques jours, dans une longue interview accordée à L'EQUIPE, Karim Benzema affichait sa volonté de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais Bixente Lizarazu estime que le débat n'a pas lieu d'être puisque la rupture avec Didier Deschamps est actée.
C'est une annonce qui a grandement fait parler. Trois ans après avoir quitté le Qatar dans des conditions particulières avant même le début de la Coupe du monde, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France afin de disputer le prochain Mondial en Amérique du nord.
Benzema ouvre la porte aux Bleus...
« Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », confiait l'ancien attaquant du Real Madrid.
... Lizarazu refuse d'en parler
Cependant, la question n'a aucun intérêt pour Bixente Lizarazu qui rappelle qu'entre Didier Deschamps et Karim Benzema, le divorce est acté. « Il y a des choses à régler avec Deschamps. Il y avait un message avec "menteur" et "clown". Donc quand Didier Deschamps dira que cela l'intéresse, je voudrais bien participer à ce débat et dire ce que ça implique tactiquement et sportivement. Et surtout dans l'intégration avec les autres attaquants. Et on en a beaucoup », assure-t-il sur le plateau de Téléfoot sur TF1.