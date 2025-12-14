C'est fini pour Karim Benzema : Le divorce est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, dans une longue interview accordée à L'EQUIPE, Karim Benzema affichait sa volonté de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais Bixente Lizarazu estime que le débat n'a pas lieu d'être puisque la rupture avec Didier Deschamps est actée.

C'est une annonce qui a grandement fait parler. Trois ans après avoir quitté le Qatar dans des conditions particulières avant même le début de la Coupe du monde, Karim Benzema a ouvert la porte à un retour en équipe de France afin de disputer le prochain Mondial en Amérique du nord.

Benzema ouvre la porte aux Bleus... « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », confiait l'ancien attaquant du Real Madrid.