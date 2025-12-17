Zidane : Il annonce une catastrophe ?

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane peut-il planter les Bleus au dernier moment pour retourner au Real Madrid ? Pierre Ménès imagine ce scénario catastrophe qui mettrait la FFF dans l'embarras, puisque Zidane apparait comme le seul candidat crédible.
Et si Zinedine Zidane échappait finalement d'un rien à l'équipe de France dans les prochaines semaines ? Le poste de sélectionneur des Bleus lui semble promis depuis que Didier Deschamps a officialisé son départ, qui sera effectif après la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, mais il y a désormais un hic. Le Real Madrid pourrait virer Xabi Alonso dans peu de temps et songerait déjà à faire revenir Zidane pour lui proposer le poste d'entraîneur, ce qui fermerait donc la porte à l'équipe de France...
« Un choix à faire pour Zidane »
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué le sujet : « Tout le monde sait que ce sera Zizou ? Sauf si Xabi Alonso prend un coup de chausson dans les semaines qui arrivent et que Zizou est appelé en sauveur. Là, ce sera un choix à faire pour Zidane : est-ce qu’il préfèrera refuser l’offre du Real et attendre l’équipe de France dont il rêve depuis si longtemps, ou est-ce qu’il va repiquer avec le Real ? Je ne suis pas à sa place, je ne peux pas savoir », s'interroge l'ancien consultant de Canal +, qui craint donc une catastrophe si Zinedine Zidane finit par planter la FFF à la dernière minute.
Aucun autre candidat en équipe de France ?
« En tout cas, ce sera amusant de voir Zidane finalement signer au Real et voir la place de Deschamps totalement vacante, parce que là, je ne vois pas bien quelle personnalité française ou étrangère sera susceptible de reprendre le flambeau de Deschamps », poursuit Pierre Ménès.