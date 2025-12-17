Zidane : Il annonce une catastrophe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane peut-il planter les Bleus au dernier moment pour retourner au Real Madrid ? Pierre Ménès imagine ce scénario catastrophe qui mettrait la FFF dans l'embarras, puisque Zidane apparait comme le seul candidat crédible.

Et si Zinedine Zidane échappait finalement d'un rien à l'équipe de France dans les prochaines semaines ? Le poste de sélectionneur des Bleus lui semble promis depuis que Didier Deschamps a officialisé son départ, qui sera effectif après la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, mais il y a désormais un hic. Le Real Madrid pourrait virer Xabi Alonso dans peu de temps et songerait déjà à faire revenir Zidane pour lui proposer le poste d'entraîneur, ce qui fermerait donc la porte à l'équipe de France...

« Un choix à faire pour Zidane » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué le sujet : « Tout le monde sait que ce sera Zizou ? Sauf si Xabi Alonso prend un coup de chausson dans les semaines qui arrivent et que Zizou est appelé en sauveur. Là, ce sera un choix à faire pour Zidane : est-ce qu’il préfèrera refuser l’offre du Real et attendre l’équipe de France dont il rêve depuis si longtemps, ou est-ce qu’il va repiquer avec le Real ? Je ne suis pas à sa place, je ne peux pas savoir », s'interroge l'ancien consultant de Canal +, qui craint donc une catastrophe si Zinedine Zidane finit par planter la FFF à la dernière minute.