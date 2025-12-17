Zinedine Zidane et sa femme : L’énorme démenti tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi dernier, lors du match entre le Real Madrid et Manchester City, on a pu voir un invité de prestige au Bernabeu. Accompagné de sa femme, Zinedine Zidane était là pour voir les Merengue. De quoi ajouter un peu plus d’huile sur le feu alors que certains annoncent un retour de Zizou pour remplacer Xabi Alonso comme entraîneur du Real. Mais est-ce vraiment le cas ?

Nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso est déjà en grand danger. L’Espagnol pourrait ne pas faire long feu et en cas de licenciement, la question est de savoir qui viendra le remplacer. Dernièrement, certaines rumeurs annonçait un retour de Zinedine Zidane. Une hypothèse renforcée d’ailleurs par la dernière venue de Zizou avec sa femme au Bernabeu lors de la rencontre face à Manchester City.

« Rien de concret » Cette présence de Zinedine Zidane au Bernabeu est-elle pour autant synonyme d’une future arrivée pour remplacer Xabi Alonso ? Sur Youtube, Fabrizio Romano a mis les choses au point, assurant à propos de Zizou : « Je reçois beaucoup de questions à propos de Zidane. Zidane était au Bernabeu, il a d’excellentes relations avec tout le monde au Real Madrid. Mais, de ce que je comprends, actuellement, il n’y a rien de concret. Zidane n’a pas entamé de discussion avec le Real Madrid pour remplacer Xabi Alonso ».