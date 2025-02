Transferts : Le PSG annonce «un top joueur» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du mercato hivernal au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit mercredi soir son premier but en Ligue des Champions avec le club de la capitale. Luis Enrique a confié en conférence de presse d'après-match tout le bien qu'il pense de son nouvel attaquant, qu'il considère comme un joueur de très haut niveau.

Déjà courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia a finalement rejoint le Parc des Princes en janvier dans le cadre d'un transfert à 70M€. L'ancien attaquant de Naples vient donc garnir le secteur offensif de Luis Enrique déjà bien garni, et il a fait mouche mercredi soir en barrage retour de la Ligue des Champions contre Brest (7-0) en inscrivant son premier but européen sous la tunique du PSG.

« Un joueur de très haut niveau »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique s'est d'ailleurs enflammé pour Kvaratskhelia et juge son bel apport depuis sa signature au PSG : « C’est un joueur top, de très haut niveau. Je n’ai aucun doute là-dessus. J’ai répété d’une fenêtre de transferts à une autre que c’est toujours difficile de trouver des joueurs améliorant votre niveau très fortement. Il a encore besoin d’un temps d’adaptation pour bien connaître ses coéquipiers et que nous sachions ce que nous pourrons ou voulons faire avec lui. Mais il a très envie de démontrer son niveau et il veut aider l’équipe », a indiqué l'entraîneur du PSG.

Kvaratskhelia, déjà l'esprit PSG

Luis Enrique a également vanté l'état d'esprit combatif de sa nouvelle recrue, qu'il juge parfaitement adapté à ce qu'il essaye de mettre en place au PSG : « Et quand vous voyez un joueur faire un gros effort défensif comme il l’a fait à la 89e minute, à 7-0 en votre faveur, afin d’aider l’équipe à défendre : ça, c’est ce que nous voulons voir de nos joueurs ». L'intégration de Khvicha Kvaratskhelia semble donc idéalement se passer au PSG.